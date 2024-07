Intesa Sanpaolo conferma la chiusura dello sportello di Calci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024)18 luglio 2024- Prosegue il confronto fra amministrazione comunale e, che ha annunciato ladella filiale dia partire dal 12 Ottobre 2024. Il sindaco Massimiliano Ghimenti, appena appresa la notizia, nel mese di Aprile aveva espresso forte amarezza e totale disappunto, ritenendo lapenalizzante per il territorio e per i cittadini calcesani. Soprattutto per gli anziani. Per questo, aveva chiesto all’istituto bancario di rivedere la scelta o, se proprio ciò non fosse possibile, quanto meno di prevedere il mantenimento di unobancomat sul territorio e maggiori agevolazioni per i cittadini, oltre a quelle già prospettate, anche in considerazione degli ingenti utili generati da