Giaccherini dice ancora Inter | Inzaghi al top ma occhio a Conte

(Di giovedì 18 luglio 2024) Da Bibbiena, provincia di Arezzo, alla Nazionale, un argento europeo, un bronzo in Confederation, senza dimenticare due scudetti e una Supercoppa. Cesena come rampa di lancio, per poi vestire maglie come quelle di Juventus, Sunderland, Bologna, Napoli e Chievo. Questo è Emanuele, ora volto e voce di Dazn, che commenta i temi caldi, anzi caldissimi, del calcio nazionale e non. La Nazionale ha vissuto un Europeo terribile, ben diverso da quelli che ha vissuto lei. "Mi ha deluso. Dal punto di vista caratteriale, emozionale. Ho guardato bene le partite, sopratutto contro la Svizzera non ho visto una reazione, non ho visto un giocatore che si prendesse una responsabilità, che andasse oltre i propri limiti. Anche sbagliando. Puoi non essere all’altezza dal punto di vista tecnico, ma con la Svizzera lo era, però dal punto di vista del gioco potevi andare sotto.