Gesti quotidiani che aiutano a far durare gli occhiali più a lungo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Glinon sono solo un aiuto per vedere meglio, negli ultimi anni sono diventati vere e proprie “estensioni” della propria identità, modo di essere e stile di vita. Oltre a correggere i problemi visivi, sono espressione di moda, tecnologia e personalità. I design sono vari come i gusti di chi li sceglie. Secondo i dati forniti da Clinica Baviera, una delle più importanti aziende oftalmologiche in Europa, più della metà degli italiani (52%) porta glie questa percentuale aumenta andando avanti con l’età. Più si invecchia, più aumenta il bisogno degli; infatti, otto persone su dieci sopra i 65 anni ne hanno bisogno ogni giorno.