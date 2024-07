F1 Gp Ungheria Vasseur | Bisogna proseguire a piccoli passi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il Team Principal della Ferrari, Frederic, in un’intervista ad Auto Motor und Sport, ha parlato di quello che è il suo percorso nella scuderia, il quale, a detta sua, porterà la squadra “ad uscire dalla propria zona di comfort”: “Questa per me è una della grandi carte vincenti della Red Bull ed è il prezzo da pagare se si vuole arrivare davanti a tutti”, dice. Il rinnovamento dinella scuderia passa anche una cambio di mentalità: niente più esclusiva ai tecnici cresciuti a Maranello, si può attingere anche agli organici delle altre squadre per rinforzare il parco ingegneri: “Da quando sono in Ferrari abbiamo assunto circa 50 ingegneri dalle altre scuderie. Potevo fare un comunicato stampa a settimana, ma ho preferito non farlo per non esporre i singoli individui.