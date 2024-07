CM com – Inter Taremi già decisivo | assist per Correa e doppietta nel 3-2 al Lugano|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) 2024-07-17 23:30:00 Arrivano conferme: Buona la prima per Mehdiall’. Il centravanti iraniano classe 1992, arrivato a parametro zero dal Porto, nel primo tempo serve l’per l’iniziale vantaggio segnato dall’argentino Joaquin(rientrato dal prestito al Marsiglia) e poi (dopo ladi Przybylko) nella ripresa pareggia su rigore e fa. Così i nerazzurri vincono per 3-2 in rimonta la prima amichevole della stagione contro il Lugano, giocata in due tempi da 40 minuti ciascuno ad Appiano Gentile. Dove, sempre a porte chiuse, è in programma il prossimo test con la Pergolettese (Serie C) lunedì 22 luglio. LE FORMAZIONI – Senza i nazionali reduci da Euro 2024 e dalla Copa America, Simone Inzaghi schiera il nuovo portiere spagnolo Josep Martinez, arrivato dal Genoa.