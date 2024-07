Cinema in lutto addio per sempre all’amato attore | indimenticabile in quel ruolo

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi Tv.nel mondo dello spettacolo italiano e non solo: con il suo talento ha fatto fortuna in tutto il mondo. L'è morto all'età di 51 anni. Ad annunciare la sua scomparsa, Edoardo Leo, che ha ricevuto la devastante notizia dal suo Paese d'origine. Leo ha voluto ricordare l'amico artista con una struggente messaggio sui social. (Continua dopo le foto) Hassani Shapi è morto a soli 51 anni È morto Hassani Shapi, l'keniano noto per i suoi ruoli in numerose commedie italiane quali Il nostro matrimonio è in crisi, Lezioni di cioccolato, Oggi sposi, Sharm el Sheikh – Un'estatee tante altre.