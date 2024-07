Cesena c’è la difesa da completare Si punta tutto su Curto del Como

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Idee tante, fatti ancora pochi, complice un mercato che in generale appare bloccato per chiunque, non tantissime infatti le operazioni in serie B con qualche società che ancora non ha mosso nulla sia in entrata che in uscita e probabilmente sono proprio queste le considerazioni riportate da Fabio Artico alla proprietà americana nelle report telefonico quasi quotidiano. Così anche Ilfinora ha ufficializzato solo due acquisti: il difensore Massimiliano Mangraviti dal Brescia e il centrocampista GiaCalò dal Cosenza, più la cessione di King Udoh al Trapani oltre alle risoluzioni dei contratti con Giovanni Nannelli e Luca Lewis. Cavalluccio che quindi risulta un cantiere più che aperto in tutti i reparti.