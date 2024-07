Beatrice Luzzi e Jane Alexander insieme per un noto programma televisivo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 18 luglio 2024)si sono ritrovate di nuovo faccia a faccia a distanza di nove mesi dal loro incontro-scontro al Grande Fratello, quando la gieffina non prese bene il paragone con la collega e quest’ultima entrò a sorpresa per un confronto. “Mi hanno segnalato che la signoraha risposto piccata quando è stata paragonata a me” – le parole di– “Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe, cosi per dire. Cara signora, buon proseguimento di Grande Fratello. Se lo goda, che non dura per sempre“. Quando le due si sono incontrate al Grande Fratello,ha spiegato il perché di tanto rancore: la bocciatura per il ruolo di Lucrezia nella fiction Elisa Di Rivombrosa, personaggio che è stato affidato (e che è stato il successo) di