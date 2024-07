A che ora Berrettini-Auger-Aliassime quarti ATP Gstaad | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Matteoaffronterà Felixaidi finale del torneo ATP 250 di. L’appunamento è per venerdì 19 luglio sulla terra rossa della località svizzerà, sarà il quarto incontro di giornata alla Roy Emerson a partire dalle ore 10.30 e non prima delle ore 17.30. Ildi giornata sarà aperto da Halys-Helde, seguito da Struff ed Etcheverry e da Fognini-Tsitsipas (non prima delle ore 15.00). Matteosi presenta all’appuntamento dopo aver regolato l’argentino Cachin e il colombiano Galan, mentre il canadese ha beneficiato di un bye e poi ha avuto la meglio sul tedesco Hanfmann. Il romano, attuale numero 82 al mondo, è in vantaggio per 4-2 nei precedenti contro il 23enne, numero 18 del ranking ATP.