Un nuovo Dev Diary per Enotria | The Last Song

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Affila la tua lama e sblocca il potere delle maschere nell’attesissimo soulslike: The, in uscita il 19 settembre 2024 su PS5, Xbox Series X/S e PC. Svelato nell’ultimo diario degli sviluppatori, preparati ad affrontare numerosi avversari che richiedono tattiche rapide e padronanza delle tue diverse abilità. Esplora il mondo soleggiato e affronta Vermiglio, il boss dell’area del Giardino Mantelloni, uno dei tanti boss ispirati al folklore italiano che attendono la tua sfida e i Mantelloni che popolano il monastero maledetto in cui risiede. Jyamma Games ha cercato di dare vita ai personaggi oscuri ma accattivanti del folklore italiano con il mondo di: The