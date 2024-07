Ultime Notizie Roma del 17-07-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno l’iran respinge le accuse di un complotto per assassinare Donald Trump per l’iran si tratta di affermazioni con obiettivi le intenzioni politiche ostili Repubblica islamica ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri nelle dichiarazioni riportate da me di respingere con forza qualsiasi coinvolgimento alle 7 attacco armato contro Trump si tratta di accuse infondate hanno fermato dalla missione italiana l’ONU nel Iran hanno insistito Trump è un criminale per avere dato l’ordine di uccidere 2020 il generale a capo dei guardiani della rivoluzione eliminato con un raid di un drone e statunitensi in Iraq Trump deve essere processato e condannato in tribunale per aver ordinato l’uccisione del generale soleimani hanno affermato il percorso legale per portarlo davanti alla giustizia ha detto a rivelare ...