Traffico Roma del 17-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione intenso è rallentato ilsu via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto in via Salaria in direzione San Giovanni a rallentamento sulla via Flaminia per un incendio nello c’èall’altezza di via di Grottarossa nelle due direzioni Segnalata la presenza di fumo che potrebbe ridurre la visibilità rimaniamo a nord della capitale un incidente rallenta ilin via Cortona in prossimità del Cava via Fidene code per lavori sulla via Pontina all’altezza di Castelno in direzione Pomezia per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana alfanet Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità