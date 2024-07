Stanare i dottori di Molière

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Oggi tutto è sistemico. Se non è sistemico, è strutturale – che vuol dire suppergiù lo stesso, non fosse che da bravi scolaretti allungabrodo cumuliamo volentieri i due aggettivi. Fate caso a certe formule che circolano: la violenza di genere è sempre “sistemica e strutturale”, al pari della discriminazione razziale e di altre calamità sociali. Dire che sono ricorrenti, o diffuse, non basta: verrebbe meno l’aura di scientificità che la coppia sistemico & strutturale porta con sé. Per parte mia, sono stato liberato da questo sortilegio verbale leggendo “A che servono i filosofi?” di Jean-François Revel, che ragionava appunto sul potere incantatorio della parola “struttura”, all’epoca (era il 1957) molto in voga.