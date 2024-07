Si sono sposati Altro matrimonio vip tutto italiano | il sì sulla Costiera amalfitana con tanti famosi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Splendida cerimonia per i due vip italiani, anche loro infatti siuniti inin questa calda estate 2024. Le immagini delle nozzestate rese pubbliche grazie ai partecipanti, dato che sui profili dei diretti interessati non è ancora apparso nulla. I due sposi hanno fatto emozionare tutti gli invitati e non mancano issimi complimenti per il traguardo personale. I due vip italiani hanno deciso di unirsi indopo un lungo fidanzamento. C’eranoal momento del sì, come riferito dal sito Tgcom24.it, che ha fatto nomi e cognomi degli invitati. Le nozzestate celebrate all’interno del Duomo di Vietri sul Mare, mentre i festeggiamenti sisvolti nella spettacolare. Leggi anche: “Guardate, solo per voi”.