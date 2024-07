Se Fergie vuole contattarci per una rimpatriata può farlo | il racconto del concerto dei Black Eyed Peas a Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Isi sono esibiti a(Rho Fiera) dopo più di 14 anni dall’ultimomeneghino. Lo show è iniziato poco dopo le 22, con uno splendido tramonto che si è fatto da parte pochi istanti prima dell’entrata in scena del trio composto da Will.i.am, Apl.de.ap e Taboo. L’affluenza del pubblico è stata buona, nonostante non si sia registrato ‘sold out’ al botteghino. Ciò che è subito balzato all’occhio è stata l’eterogeneità degli spettatori: millennials sì ma, soprattutto, moltissimi i presenti della Gen Z. Perché oltre alla musica, isono stati negli anni dei geni del marketing: indimenticabile per molti è stata la radiolina che riproduceva una delle loro maggiori hit (“I Gotta Feeling”).