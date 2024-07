Roma lite accesa in strada all’Esquilino | aggrediti gli agenti della Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 luglio 2024), Esquilino: fermato per un controllo nel corso di un acceso diverbio incon altre persone inveisce e cerca di colpire glidiCapitale: 31enne arrestato, ecco cosa è successo. Un’altra aggressione ai dannidiCapitale – (ilcorrierecitta.com) La, poi il rifiuto di fornire le proprie generalità agli. Fino al tentativo di aggressione, peraltro soltanto l’ultimo di una lunga serie in questi ultimi tempi. È stato arrestato daglidell’unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale)diCapitale l’uomo, di nazionalità tunisina di 31 anni, che ieri pomeriggio ha inveito contro gli operanti durante un controllo scattato a seguito di unascoppiata in