Riassunto | Microsoft investe strategicamente in Cyclic Materials per accelerare l’innovazione tecnologica per il clima

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ha sviluppato una tecnologia, la CC360 TM , specificamente per ottimizzare il recupero delle terre rare dai dischi rigidi, testata sul campo da un importante riciclatore di dispositivi elettronici TORONTO–(BUSINESS WIRE)– Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts MediaHaley Sinacole@matternow.cominperper ilseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .