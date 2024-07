Recensione a Il Figlio peggiore di Peter D’Angelo e Fabio Valle

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 17 luglio 2024)a “Il” di“Il”, edito da Fandango, è un romanzo ma non è solo un romanzo. Il libro, infatti, si muove tra la finzione e l’inchiesta, approfondendo uno dei lati più oscuri degli anni 70 in Italia. La narrazione assume i tratti del noir seguendo l’indagine di Carlo Nisticò. Giovane e talentuoso ma anche ruvido e arrogante giornalista che, come nella migliore tradizione hard-boiled, non si farà scrupoli per raggiungere il suo scopo, per portare a termine la sua indagine. Sacrificherà tutto, metterà a rischio la sua stessa vita, conoscerà i lati più empi dell’umanità, per seguire fino in fondo la pista scottante che ha fiutato. Cosa si nasconde dietro l’arrivo dell’eroina nella Roma degli Anni di Piombo? La diffusione nefasta della “roba” nella Capitale scossa dalla violenza politica non sembra essere un caso.