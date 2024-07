Prove di agosto posticipate a martedì 23

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La concomitanza con le visite mediche e i test a Foligno, ha portato il consiglio degli anziani e i sestieri a spostare la data relativa alledei cavalieri in vista della Quintana di. Queste, dunque, non si svolgeranno sabato bensì23 luglio. Dalle 17.30, i cavalieri torneranno in pista per preparare al meglio l’edizione dedicata al Santo Patrono. Come al solito, i sestieri si alterneranno in tre tornate, con il seguente ordine: Porta Solestà, Porta Romana, Porta Maggiore, Porta Tufilla, Piazzarola e Sant’Emidio. Si tratta di una sessione di allenamento a porte aperte, dunque è prevista la presenza del pubblico in tribuna. La Quintana dipotrebbe essere decisiva per il futuro qualche cavaliere. A dicembre, infatti, si tornerà a votare per eleggere i nuovi comitati di sestiere e, in alcuni casi, potrebbero esserci nuovi progetti per il 2025.