Palinsesti Canale 5 2024-2025 | confermati GF Isola dei Famosi e Merlino i dettagli

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In queste ore sono stati annunciati iufficiali Mediaset per la stagione. In merito a5, sono stati annunciati i rinnovi del Grande Fratello, cosa già nota dato che sono in corso i casting per la selezione dei concorrenti ma, inaspettatamente, anche dell’dei. Il reality show sembrava essere in bilico considerando gli ascolti disastrosi registrati quest’anno. A quanto pare, però, il programma tornerà in onda nel, ma non è tutto. Ad essere confermata in maniera ufficiale è definitiva è anche Myrtaalla guida di Pomeriggio 5. Ecco tutti i. Reality show di5 nei: tutti idi5 della stagionerivelano che ci saranno conferme e novità.