MotoGP | Jorge Martin cosa ti succede?

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In soli due appuntamenti sono cambiati, fortemente, gli orizzonti di, centauro della Pramac Racing, passata recentemente alla flotta Yamaha dopo anni di alleanza con Borgo Panigale, che si è visto soffiare da sotto il naso il primato costruito minuziosamente nella classifica piloti. Francesco Bagnaia, infatti, si è inserito tra lo spagnolo e l’alloro iridato (ancora) ghermendo la prima posizione della graduatoria. Questa volta, però, la prepotenza della Ducati ufficiale, che ha costretto proprio il numero ottantanove a cercare fortuna in Aprilia nella prossima annata dopo aver scelto Marc Marquez al fianco di Pecco, non c’entra nulla: l’iberico ha cancellato la sua prima posizione, dalla gara di Germania e dalla classifica, per colpa di una caduta negli ultimi istanti dell’ultimo Gran Premio. Un errore che, per adesso, sembra essere fatale.