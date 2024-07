Inchiesta Juventus chiesto il processo per Agnelli e gli altri ex dirigenti | tutte le accuse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. L’impianto accusatorio ipotizzato dalla procura di Torino viene sposato dai magistrati di Roma, dove il fascicolo era finito dopo la decisione della Cassazione, e ora tutti gli ex vertici dellarischiano ilcongravissime. La vicenda è quella, nota, delle plusvalenze fittizie e delle manovre stipendi nel periodo del Covid che avrebbero finito, secondo i pubblici ministeri, per alterare la regolarità dei bilanci tra il 2019 e il 2021. Allo stesso tempo, è ancora in fase di indagine il filone relativo al bilancio al 30 giugno 2022.