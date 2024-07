Il neogranata Urso deciso a lasciare il segno | Reggio è la mia prima grande occasione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "La trattativa che mi ha portato alla Reggiana è stata molto veloce, ho preso fin da subito in considerazione l’offerta anche grazie alla conoscenza con ex giocatori del club (Scappini e Martinelli su tutti, ndr) sono davvero entusiasta, perché si tratta della miaad alto livello. Spero di poteril". Oliver, esterno mancino di centrocampo, ha lo sguardo fiero di chi sogna ad occhi aperti. Il classe ’99 ex Novara, nativo di Copenaghen, ha firmato un contratto triennale dopo una stagione che lo ha visto assoluto protagonista in Serie C, chiusa con 8 reti e un assist in 34 apparizioni. Numeri importanti che hanno attirato l’attenzione di diverse squadre, ma la rapidità d’azione dei granata e le buone referenze hanno fatto la differenza.