EA FC 25 5v5 Rush Svelati I Dettagli Ufficiali Della Nuova Modalità

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è unache sarà disponibile al day one nel nuovo capitolo del simulatore calcistico EA Sports FC 25. Integrato in tutte leprincipali di EA Sports FC 25, laesperienza 5v5offre un modo nuovo di giocare e vincere insieme. Con squadre più piccole da costruire, più tempo con il pallone e nuovi strumenti di comunicazione personalizzati,ti mantiene più vicino all’azione. Football Ultimate Teamoffre un nuovo modo di costruire e giocare in Football Ultimate Team. Costruisci la tua squadra da sogno a 5 con amici, ognuno portando il proprio Giocatore Preferito per controllarlo e competere per ricompense in partite 5v5.