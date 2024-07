Crif e Fistic per i giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un evento annuale progettato per valorizzare il territorio regionale e al contempo attiraretalenti da tutta Italia. E’ questo l’obiettivo di ’B Future Challenge’, la cui prima edizione è stata annunciata nelle ultime ore da Boom, il knowledge e innovation Hub diche ha sede a Osteria Grande, insieme alla Fondazione. B Future Challenge mira a "creare valore per tutte le parti coinvolte: aziende, studenti, territorio e istituzioni", con un progetto che prevede nella sua prima fase la selezione tra i candidati di oltre 100talenti provenienti da tutta Italia. Questi saranno suddivisi in piccoli team e lavoreranno a distanza per quattro settimane su progetti legati alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale. Ogni gruppo sarà affiancato da business mentor aziendali, formati dagli esperti di Boom.