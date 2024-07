Uomini e donne ex corteggiatrice nella bufera per il suo aspetto fisico | la delusione dei fan

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 16 luglio 2024) Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione generale nel web, con gli ultimi scatti estivi che la immortalano mentre si gode l’estate al caldo della Spagna. Delle immagini che si fanno virali sui social, con l’opinione del popolo internauta divisa a metà sul conto della modella ed ex, proprio alla luce della prima categoria che lei rappresenta. Un’ondata di critiche taccia l’italo americana di essere fuori forma, poco fotogenica, nel mezzo della polemica. Soleil Sorge finisce al centro di una polemica: l’exnon convince tutti i fan Soleil Sorge vola al caldo di Ibiza, isola e meta vacanziera made in Spagna tra le più ambite da vip e nip e intanto non si fanno attendere di certo i pareri del web a margine dello sbarco.