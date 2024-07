Tutte le fake news sull’acqua del rubinetto | l’ultima la più sorprendente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) L’acqua delin Italia è spesso oggetto di pregiudizi e, ma il primo rapporto elaborato dal Centro nazionale per la sicurezza delle acque (Censia) dell’Istituto superiore di sanità, presentato oggi, promuove questo “prodotto” a pieni voti. Il rapporto si basa su oltre 2,5 milioni di analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche condotte tra il 2020 e il 2022 in 18 regioni e province autonome, coprendo oltre il 70% della popolazione italiana. Ecco una serie di miti e veritàdel. “L’acqua potabile per essere ‘buona’ deve essere priva di ogni sostanza chimica.” Falso. L’acqua contiene sostanze chimiche vantaggiose come boro, selenio, fluoro, cromo, rame, calcio, magnesio, iodio e potassio. Eliminare queste sostanze potrebbe ridurre l’apporto di elementi essenziali per la salute e danneggiare le reti idriche.