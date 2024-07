Trento morto un operaio travolto da un carico di pannelli di legno in un cantiere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Unedile di 48 anni è statoe ucciso da undi pareti inche stava caricando con una gru in undi Noriglio di Rovereto, in Trentino. Secondo i primi accertamenti ilsi sarebbe sganciato di colpo, travolgendolo. Sul posto la polizia, i tecnici dell’Unità operativa prevenzione sui luoghi di lavoro dell’azienda sanitaria e i vigili del fuoco. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, per l’non c’è stato nulla da fare. Stanno curando le indagini sul posto l’Uopsal provinciale e la polizia di Stato di Rovereto, allertati verso le 10.30 assieme ai soccorsi sanitari. L'articolounda undidiin unproviene da Il Fatto Quotidiano.