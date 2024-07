Tale e Quale Show spuntano due nuovi nomi nel cast | c’è anche la sosia di Belen

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 16 luglio 2024) News Tv. Ildella prossima edizione diprende sempre più forma. Ilntè amatissimo dai telespettatori, che ogni anno lo seguono appassionatamente nel venerdì sera di Rai1. In, cantanti e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, decidono di mettersi alla prova dopo aver superato molteplici provini. La partecipazione al programma richiede più doti: il saper cantare e il saper imitare. Il conduttore Carlo Conti è a lavoro per dare vita ad una nuova edizione ricca di grandinti. Durante i provini, il conduttore sarebbe rimasto affascinato da due aspiranti concorrenti in particolare.