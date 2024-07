Sindaci la classifica di gradimento Tomasi in ventinovesima posizione Ma è primo fra i colleghi toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) PISTOIA Il sindaco della Toscana col più altofra quelli che guidano i capoluoghi di provincia, anche se la gara è ridotta a sette sfidanti perché non vengono considerati coloro che sono stati appena eletti ovvero i primi cittadini di Firenze, Prato e Livorno. Però, per Alessandroil dato di fatto è quello e conclamato: a dirlo sono le rilevazioni fatte per il "Governance Poll 2024" ovvero l’indagine annuale che punta a verificare quello che è l’operato deipubblicata da "Il Sole 24 Ore". Per l’inquilino di Palazzo di Giano laparla di 29esimain coabitazione con Sandro Parcaroli, che guida il municipio di Macerata dal 2020, e Alberto Felice De Toni che invece è il sindaco di Udine dallo scorso anno.