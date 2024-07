Serie A convocata venerdì 19 luglio a Milano l’Assemblea di Lega

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) LaA ha convocatoper19presso la sede ain via Ippolito Rosellini, alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 11.30 in seconda convocazione. Questo l’ordine del giorno: verifica poteri; comunicazioni del presidente; comunicazioni dell’ad; temi federali e rapporto con le altre componenti; bilancio 2024/25: preventivo; diritti av nazionali: gestione contratti; diritti av nazionali stagioni 2024/25 e successive: esito offerte competizioni Primavera; diritti av internazionali stagioni 2024/25 e seguenti; diritti av 2024-2029: licenze dati (territori nazionale e internazionali) e licenze betting streaming (territori internazionali); varie ed eventuali.A,19diSportFace.