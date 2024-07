Procuratore ' stiamo valutando correttezza blind trust Brugnaro'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) "ladella gestione deldel sindaco, quindi l'avviso di garanzia è stato emesso a suo favore, pernei suoi confronti". Lo ha precisato ilcapo di Venezia, Bruno Cherchi, parlando con i giornalisti sull'odierna indagine nei confronti del primo cittadino lagunare Luigi. "Forse - ha aggiunto Cherchi - poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attività della Procura abbiamo ritenuto che fosse messo a conoscenza chequesto. Non c'è niente di segreto, per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare, nonostante non sia stato attinto nemmeno da perquisizione", ha concluso.