Mercoledì Addams outfit | idee e ispirazioni per uno stile goth impeccabile

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 16 luglio 2024) Non è una novità che le attrici spesso si appassionino così tanto ai loro personaggi, da calarne i panni anche fuori dal set. Da Margot Robbie, perfetta incarnazione della Barbie, a Zendaya in versione Challengers, ad Anya Taylor-Joy per Super Mario Bros Movie. Lo stesso si può dire per Jenna Ortega, perfetta interprete di, dalla quale ha assimilato il gusto per logotico anche nella vita privata. Appena uscite le notizie dell’inizio delle riprese della seconda stagione della serie Netflix in Irlanda, godiamoci lee i look da copiare a tema.