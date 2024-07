Le Fiamme Oro di Sabaudia sono pronte per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio-Il Gruppo Sportivo Polizia di StatoOroè pronto per esordire da protagonista ai Giochi Olimpici diche cominceranno il 26 luglio. Il sogno azzurro per gli Atleti cremisi del Settore Canottaggio ha avuto ufficialmente inizio 10 Luglio a Roma, nel Salone D’Onore del CONI, con la presentazione ufficiale delle formazioni in gara alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. A fare gli onori di casa, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del CIP Luca Pancalli, i vertici dei Gruppi Militari e altre figure importanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano come il Segretario Generale Carlo Mornati, ex canottiere italiano, Medaglia d’Argento nel Quattro Senza ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 nella stessa barca con il Direttore Tecnico del Settore Canottaggio della Polizia Di Stato, Isp.C. Molea Valter.