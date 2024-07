Imola e Moldavia insieme Ponte di solidarietà per aiutare i più piccoli | Confronto costruttivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Undi. L’ambasciatore dellain Italia, Anatolie Urecheanu, era ieri in città per verificare lo stato del progetto di ospitalità dei minori moldavi realizzato dalla associazione ‘per un futuro migliore’ e per incontrare il sindaco Marco Panieri. "La prima parte della visita ha avuto luogo alla biblioteca ragazzi Casa Piani, dove l’ambasciatore ha incontrato i bambini e le bambine moldave ospiti in queste settimane a– racconta Arena Ricchi, presidente dell’associazione ‘per un futuro migliore’ –.