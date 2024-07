F1 | Charles Leclerc crisi senza fine in Ferrari | Vivo in un incubo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Un quattordicesimo posto che la, per la sua storia, non merita. Un quattordicesimo posto chenon merita di mettere a referto. Gli ultimi anni di Maranello, però, non ricalcano certamente il pregresso della gloriosa scuderia all’interno degli innumerevoli campionati iridati corsi all’interno della Formula 1. Un buco nero gigantesco che ha spedito il monegasco all’interno di un buco nero dal quale sembra complesso uscire. Il ragazzo, che ha appena rinnovato il suo contratto con il Cavallino Rampante, appare demoralizzato e scosso. Il team dovrà compiere un passo in avanti rapidamente per non incappare, nuovamente, in queste brutte figure ingigantite, per altro, da un buon quinto posto di Carlos Sainz, il pilota “cacciato via” in favore del numero sedici e di Lewis Hamilton.