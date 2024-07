Estate in montagna al Falkensteinerhof | relax e benessere ad alta quota

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 luglio 2024) Immagina un luogo dove la natura incontra il lusso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza unica e indimenticabile. Questo è il Falkensteiner Hotel Spa, un paradiso a quattro stelle nascosto tra le montagne dell’Alto Adige.e buona cucina sono solo alcuni degli ingredienti proposti per una vacanza inperfetta, una fuga rigenerante adideale per tutta la famiglia. Un rifugio dinel cuore dell’Alto-Adige Situato nella suggestiva Val Pusteria, a Valles, ilè un’oasi di pace a 1.650 metri d’altezza dove rifugiarsi anche inper sfuggire alle temperature torride della stagione calda in città. Noto per la sua atmosfera accogliente e i servizi diqualità che propone per coppie, famiglie e amici che desiderino una vacanza diversa, è circondato da maestose montagne e prati verdi.