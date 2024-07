Brutte cose per noi Al Bano i figli rompono il silenzio sul papà e i rapporti con lui

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

"Dovete sapere questesu nostro padre". Idi AlCarrisi si raccontano e svelano dettagli inediti sul rapporto con il loro famoso. Queste testimonianze, del tutto nuove, hanno lasciato a bocca aperta i fan del cantante di Cellino San Marco. Rivelazioni sorprendenti daidi Al. La famosa voce della musica italiana ha una famiglia molto numerosa, con setteavuti da due compagne diverse: Romina Power e Loredana Lecciso. Alcuni dei suoihanno condiviso con la stampa ricordi della loro infanzia e adolescenza, raccontando esperienze simili e concordando su molti aspetti. Da una parte c'è l'amore per il loro padre, ma dall'altra emerge anche molta sofferenza. Vediamo perché.