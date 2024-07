’Benvenuti a Mahagonny’ 40 cittadini diventano attori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Appuntamento domani, nella piazza di Serravalle, per lo spettacolo a puntate Benvenuti a Mahagonny: decima edizione del progetto Territori da cucire, ideato e diretto dal Teatro delle Ariette. Un progetto che dopo l’alluvione del 20 maggio, che ha colpito in particolare la via Marzatore, ha cambiato il nome in Territori da curare. È a partire da queste considerazioni, che tutti i mercoledì, alle 21 e fino al 31 luglio, nelle piazze, si muovono i 40protagonisti della scena pubblica dove viene rappresentato il libero adattamento del testo di Bertolt Brecht ‘Ascesa e caduta della città didocumentato da Alessandro Accorsi e Giovanni Battista Parente. Interpreti Paola Berselli, Stefano Pasquini, Alberto Riviello, Alessandra Gabriela Baldoni, Andrea Ventura, Barbara Vagnozzi, Beatrice Rinaldi, Benedetta Paganini, Clara Garagnani, Claudia Caputo, Daniela Correggiari, ...