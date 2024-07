Almanacco del 16-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024)del giorno Buona giornata Oggi è giovedì 27 giugno la chiesa ricorda San Cirillo il nome viene dal greco di lotta derivata dalla parola kyrios signore significa giovane re dei proverbi dice la briglia regge il cavallo e la prudenza l’uomo i nativi oggi è Giorgio Almirante Alberto Bevilacqua Isabel a Gianni e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri dati di oggi e quindi tantissimi auguri ad Enrica Michela Chiara Enrica ce ne sono due e guardi qua Alessandro Sofia da tanto non sembrava che fine ha fatto Sofia è buona giornata anche a Roberta andiamo a salutare oggi siamo partiti anche Giulia buona a Federico e salutiamo anche Viola Siete tantissimi Ivana bene Viaggio nel tempo che ci porta il 27 giugno 1894 Carmen ha detto per il motore a combustione interna 27 giugno 1898 per la prima volta un uomo compie La circumnavigazione del globo terrestre In solitario e Joshua slocum che ...