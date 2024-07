A Pollica la presentazione del Programma Italea Campania

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Il 18 luglio al’evento di. Durante la giornata saranno presentati i vari progetti messi in campo daSi svolgerà giovedì 18 luglio l’evento dideldiche si terrà ae nelle sue frazioni. Durante la giornata saranno presentati i vari progetti messi in campo da, l’ente di promozione ufficiale dei viaggi delle radici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Il turismo delle radici è fondamentale per promuovere un turismo giusto, sostenibile e di relazione, che possa valorizzare i patrimoni culturali e favorire la conservazione delle tradizioni locali. Questo tipo di turismo non solo rafforza i legami con le proprie origini, ma supporta anche le economie locali e preserva le identità culturali per le generazioni future.