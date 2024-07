Zinzi Lega sindaco Caserta quartultimo si faccia due domande

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024). “Mi rammarica molto per la mia città vedere ildiin fondo alla classifica sull’apprezzamento dei primi cittadini realizzata da Noto Sondaggi per il Sole24Ore. Ma allo stesso tempo, mi fa pensare che la strada delle dimissioni immediate, su cui in questi giorni i consiglieri di centrodestra si stanno battendo, sia l’unica soluzione per riportare le vere esigenze dei nostri cittadini al centro di un’agenda politica che, fino ad oggi, si è dimostrata sorda e arrogante. Dispiace dirlo, ma questa classifica, che vede Carlo Marino al 70esimo posto, inchioda ilalle sue responsabilità di fronte alla condizione disastrosa in cui versa, a partire dalle strade, le scuole, il verde pubblico e la mancanza di servizi, inclusi quelli essenziali.