Sondaggio Noto umiliazione Gualtieri Va a picco nella classifica dei sindaci precipitando al penultimo posto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sprofondadeial 67°. E’ il dato più macroscopico del Governance Poll, lasul gradimento dei primi cittadini e presidenti di Regione, realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall’Istituto demoscopicoSondaggi per il Sole 24 Ore. Il Sindaco di Roma precipitare in penultima posizione, indicatore che denuncia la grave situazione in cui versa la Capitale. Il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si aggiudica il primoconquistando il 68% dei consensi: in aumento di quasi quattro punti percentuali rispetto alla rielezione avvenuta l’anno scorso. Fedriga stacca in volata Stefano Bonaccini, suo predecessore alla guida della Conferenza delle Regioni e del Governance Poll.