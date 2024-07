San Marzano di San Giuseppe | venerdì Il tarantismo mediterraneo Presentazione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: “Libri nelle Strettole”, la rassegna letteraria a cura dell’assessore alla Cultura Francesco Caiazzo, prosegue il 18 luglio con ladel libro “Il. Una cartografia culturale” di Vincenzo Santoro, pubblicato da Itinerarti. L’appuntamento è per le 19.30 in via Monte. Sarà in dialogo con l’autore Niko Friolo (scrittore), interverrà Pierfrancesco Bruni (esperto in minoranze etnico-antropologiche storiche). L’autore Vincenzo Santoro è responsabile Dipartimento Cultura e Turismo e Agricoltura ANCI e fa parte del Comitato tecnico consultivo per le minoranze linguistiche. Il libro ? A sessant’anni dalla pubblicazione della “Terra del rimorso”, celebre monografia che Ernesto de Martino dedicò al fenomeno, nel confronto con le acquisizioni delle ricerche più recenti, il volume intende tracciare i confini di una cartografia storica del, perché è proprio sulle rive di questo mare antico, e in particolare sulle sponde occidentali, che tale “istituto culturale” sembra avere la sua prevalente area di diffusione, secondo un movimento che si realizza a partire dal XVII secolo, coinvolgendo, dalle origini pugliesi, tutto il Sud d’Italia, le grandi Isole e la Spagna.