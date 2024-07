Risultato il più doloroso possibile per l’Inghilterra – Kane

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024) 2024-07-14 23:46:10 Breaking news: Harryha definito la sconfitta delper 2-1 contro la Spagna agli Europei UEFA del 2024 “la più dolorosa che ci sia” e ha descritto il torneo dei Tre Leoni come un “viaggio difficile”.ha pareggiato con un gol di Cole Palmer al 70° minuto, ma è stata dominata dagli avversari che hanno vinto grazie ai gol di Nico Williams e Mikel Oyarzabal. “Perdere in finale è la cosa più dura che ci possa essere”, ha detto, che è stato sostituito da Ollie Watkins conin svantaggio per 1-0 al 61° minuto, parlando con BBC Sport. “Siamo stati molto bravi a rientrare in partita, ma non siamo riusciti a sfruttare lo slancio e a tenere palla, e siamo stati puniti per questo. “È il massimo che si possa fare.