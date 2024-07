Pullman prende fuoco in una galleria dell’autostrada A12 | nessun ferito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Momenti di paura si sono vissuti nella mattinata di lunedì 15 luglio sulla A12 Genova-Livorno, dove ungranturismo ha presopoco prima delle 5 nella‘Monte Quezzi’. L’autostrada è stata chiusa in direzione levante, tra Genova Est e Genova Nervi, per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili del.Leggi anche: Tragedia nel Pontino, incidente tra moto provoca la morte di Ezio Marchetti e di due minorenni La regolare viabilità è stata poi ripristinata poco prima delle 7. Per fortuna il bilancio dell’incidente non fa registrare né vittime né feriti. Sulviaggiavano infatti soltanto i due autisti che sono riusciti ad allontanarsi immediatamente. Attualmente vengono segnalati 5 km di coda tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi e 6 km tra Recco e Genova est in direzione Genova.