Orrore a Reggio Calabria trovati i corpi di due neonati in un armadio

(Di lunedì 15 luglio 2024)di duein un. La madre dei due bambini è una 24enne Una terribile scoperta ha sconvolto la città di: due, già completamente formati, sono statisenza vita all’interno di unin un appartamento della zona sud. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine per duplice infanticidio a carico di una donna di 24 anni, la quale risiedeva nell’abitazione dove sono stati rinvenuti idei piccoli. Al momento non sono ancora chiari i contorni della vicenda. La 24enne, attualmente ricoverata in ospedale, è stata interrogata dagli inquirenti, ma le sue dichiarazioni sono ancora confuse. Si cerca di ricostruire le circostanze del parto e i motivi che hanno portato la donna a compiere un gesto così efferato.