Nettuno più sicuri al mare con il controllo della costa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024)15 luglio 2024 – Il Comune diha dato seguito alla Delibera Commissariale del 25 giugno scorso avviando il progetto sperimentale denominato “Al2024”, proposto dall’Associazione Tridente, sub-volontariato di protezione civile, che nei fine settimana di luglio ed agosto, con personale formato, svolgerà una redditizia e puntuale attività di monitoraggio edello spazio acqueo antistante la, supportando, non sostituendo, gli organismi istituzionali deputati a tale delicata attività previo impiego di un gommone Sacs, con adeguato motore marino. L’attività, che si aggiunge al prezioso lavoro svolto sul territorio, in funzione antincendio, dal personale volontarioProtezione Civile, coordinato dalla Polizia Locale, si propone di assicurare il rispetto dei limiti di navigazione, e più in generale, la salvaguardia ambientale e la tutelabalneabilità in condizioni di sicurezza.