Malnate un salto nell’Olona contro l’inquinamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Varese), 15 luglio 2024 – Un’immersione quanto meno fino alle ginocchia. Anzi, un, un “Big Jump”. Per sensibilizzare sulle condizioni spesso critiche dei fiumi italiani. Anche l’Olona, uno dei fiumi più problematici della Lombardia e d’Italia per i livelli d’inquinamento, non poteva non partecipare all’iniziativa europea – organizzata dalla European Rivers Network – a cui ha aderito Legambiente Lombardia. E così, domenica, un gruppo di attivisti del movimento ambientalista s’è dato appuntamento lungo il corso d’acqua, all’altezza di Gurone di, per accendere i riflettori sul fiume varesino per eccellenza. Un tuffo avvenuto con una certa accortezza, visto che a differenza dell’anno scorso, grazie alle intense piogge degli ultimi mesi, la corrente era piuttosto impetuosa “Dal punto di vista olfattivo la situazione del fiume è quanto meno migliorata – racconta Valentina Minazzi di Legambiente Varese – ma sappiamo che le criticità, quando si parla di Olona, non mancano, a cominciare dal tema della depurazione delle acque”.