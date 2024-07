Lenny Kravitz da urlo In dodicimila all’Arena L’artista scende dal palco e abbraccia i fan in delirio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Canta senza sosta per oltre due ore. Giubbotto nero di pelle, maglietta rossa e jeans. E quando intona l’ultima canzone del concerto, Let Love Rule, la rockstardale cammina in mezzo alla folla. Quasi a voler salutare uno ad uno i 12mila presentiSanta Giuliana.attraversa tutta la platea, scortato da alcune guardie del corpo per limitare l’inevitabile assalto dei fan, fino ad arrivare a lambire la gradinata. "Thank you, I love you", dice ringraziando il pubblico di Umbria Jazz, giunto da ogni parte d’Italia - molti ragazzi erano in fila fin dalla mattina - per ammirarestatunitense. Energia allo stato puro, sabato sera, al festival che ha così consegnato alla storia un’altra serata memorabile.